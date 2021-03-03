Москва, 3 марта 2021, 09:40 — REGNUM В Москве признан памятником архитектуры и внесён реестр объектов культурного наследия деревянный дом Страховых в Сокольниках, расположенный на улице Гастелло, сообщается на портале мэра столицы.
Одноэтажный, прямоугольный деревянный дом на каменном цоколе в 1903 году построил архитектор Леонид Лазовский. Это редкий образец деревянного зодчества начала ХХ века.
Теперь данный объект культурного наследия регионального значения будет находиться под охраной государства. Любые работы в старинном доме будут проходить под контролем властей.
Как сообщало ИА REGNUM, здание Рижского вокзала в Москве получило статус объекта культурного наследия регионального значения.
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