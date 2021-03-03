Сеул, , 09:44 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

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По их словам, коронавирус выявлен у представителя спецподразделения при министерстве, двух представителей морской пехоты и одного представителя сухопутных войск.

Общее число подтверждённых случаев заражения в армии увеличилось до 583. Из них 565 вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 444 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 90 816.

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