Салехард, , 09:39 — REGNUM В ямальском селе Сеяха объявлен карантин по бешенству из-за хаски, искусавшей детей. Об этом сообщает администрация населённого пункта.

Напомним, в середине февраля 2021 года от нападения домашней хаски пострадали шестеро детей. Один ребёнок был госпитализирован в Сеяхинскую участковую больницу с диагнозом «укусы обеих кистей рук». Также хаски напала на участкового, который пытался её выловить и вручить владельцам. В итоге животное пришлось застрелить.

Ранее отмечалось, что согласно ветеринарному паспорту, застреленная собака была привитой от бешенства. Однако у хаски выявили эту смертельную болезнь. С 3 марта 2021 года специализированной организацией будет производиться массовый отлов безнадзорных собак на территории села Сеяха, отмечают в горадминистрации.

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