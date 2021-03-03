Киев, 3 марта 2021, 09:39 — REGNUM Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины продолжит практику введения санкций против лиц, неугодных властям страны. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 3 марта в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
Аваков добавил, что речь не идёт о преследовании всех инакомыслящих, а также попытке провести всеобщую реприватизацию собственности.
Напомним, ранее СНБО Украины ввёл санкции в отношении десяти высших офицеров, в том числе бывших руководителей МВД и СБУ.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Аваков заявил о недопустимости легализации оружия и лёгких наркотиков на Украине. По его мнению, употребление марихуаны является первым шагом к более тяжёлым наркотикам.
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