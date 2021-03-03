Минск, , 09:41 — REGNUM Запад не хочет тесной интеграции России и Белоруссии, на попытки оторвать эти государства друг от друга указывает множество примеров. Об этом российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев заявил 2 марта в программе «Успеть до полуночи» на телеканале «Беларусь-1».

«Дело в том, что политическая интеграция, сближение Беларуси и России есть важнейший фактор, с которым не соглашаются на Западе, и [Западу] нужно делать все, чтобы оторвать Беларусь от России», — сказал посол РФ.

Примеров тому, к сожалению, огромное множество, добавил он. Мезенцев отметил, что западные страны вместо приглашения других государств к диалогу, к сближению с ЕС, выпячивают на первый план угрозы и упрёки, навязывают определённую модель для постсоветских республик и применяют угрозы и санкции в случае отказа.

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