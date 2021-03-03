Афины , , 09:43 — REGNUM Греция уже скоро достигнет отметки в миллион вакцинированных, и это вселяет надежды, поскольку чем больше людей будет привито, тем быстрее давление на систему здравоохранения спадет и общество вернется к нормальной жизни. Об этом заявил министр здравоохранения Василис Кикилиас в интервью радиостанции Real FM 2 марта.

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Кикилиас также обратился к широкой общественности с призывом сделать «последнее усилие», чтобы соблюдать меры сдерживания и не нарушать правила, что сведет на нет «усилия всего года» теперь, когда решение проблемы уже видно на горизонте.

Он подсчитал, что уже к концу марта в Греции сделают 1 750 000 прививок, а все жители старше 60 лет будут вакцинированы в течение мая.

«Мы также добиваемся прогресса в работе с уязвимыми группами. Я думаю, что ясно, что в марте у нас будет гораздо больше доз вакцины, чем в феврале и январе, а в апреле, мае и июне будет еще больше», — сказал он, отметив, что это позволит всем пройти вакцинацию, особенно после того, как будут одобрены вакцины Johnson & Johnson и Curevac.