Кишинёв, , 09:40 — REGNUM В Молдавии в течение суток 2 марта выявили 1400 случаев заражения коронавирусом в ходе 4045 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 187 847 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 167 442 человека, в том числе 609 — за последние сутки.

В больницах республики размещены 3926 пациентов с COVID-19, из которых 326 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 4002 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались, в том числе 27 — за последние сутки.

Днём ранее в стране выявили 994 случая заражения коронавирусом в результате проведения 2360 тестов. Выздоровевшими врачи признали 655 человек.

Стоит отметить, что в Молдавии 2 марта началась массовая вакцинация препаратом от британской компании AstraZeneca. В первую очередь полученный препарат решили распределить между медиками, но в двух районных больницах республики официально отказались принимать эту вакцину.

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