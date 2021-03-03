Монреаль, Канада, , 09:26 — REGNUM «Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Монреаля» шайбы забросили нападающие Брендан Галлахер, Тайлер Тоффоли и защитник Джефф Питри. У «Оттавы» точным броском отметился российский защитник Артём Зуб.

В настоящее время «Монреаль» занимает четвёртое место в Северном дивизионе, на счету команды 25 очков. «Оттава» идёт на седьмом месте с 17 очками.

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