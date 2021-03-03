Кызыл, , 09:26 — REGNUM Правоохранители в столице Тувы Кызыле установили владельцев собак, покусавших местную жительницу, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики. Женщину доставили в больницу 1 марта с множеством рваных ран рук и ног, от которых она в тот же день скончалась.

По словам очевидцев, на женщину напали три собаки породы «Тувинская овчарка». В ходе подворного обхода полицейским удалось установить владельцев животных. К моменту проверки, как отмечается, собаки также не были на привязи.

Напомним, следователи начали по этому факту проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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