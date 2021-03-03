Ташкент, , 09:26 — REGNUM Власти Узбекистана выделят субсидии для поддержки местных производителей электротехнического и электробытового оборудования, сообщает 3 марта агентство Kun. uz со ссылкой на соответствующее постановление президента.

Государственный фонд поддержки предпринимательской деятельности компенсирует часть процентной ставки по кредитам бизнесу. Будет также компенсировано 50% расходов на транспортировку при экспорте продукции.

С 1 апреля 2021 года по 1 января 2024 года будут снижены ставки налога на прибыль и налога на имущество предприятий электротехнической отрасли. Средства от налоговых льгот должны направляться на развитие производства.

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