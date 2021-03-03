Джакарта, , 09:24 — REGNUM Министр здравоохранения Индонезии Буди Садикин заявил, что «британский» штамм коронавируса был ввезен в страну из Саудовской Аравии, сообщает CNN Indonesia.

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По словам министра, нет научных публикаций, в которых говорилось бы, что новый штамм коронавируса более смертельный. Однако он более заразный.

«Продолжайте носить маски, мыть руки, держаться на безопасном расстоянии. Это необходимо для сообщества. Пока мы продолжаем соблюдать санитарные нормы, мы сможем избежать любых вирусов», — подчеркнул Буди Садикин.

Известно, что в Малайзии и Сингапуре новый штамм коронавируса был обнаружен в декабре 2020 года, на Филиппинах — в январе 2021 года и в Таиланде — в феврале 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство здравоохранения Индонезии объявило о двух случаях заражения «британским» штаммом коронавируса.

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