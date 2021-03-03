Москва, , 09:23 — REGNUM После введения электробусов на маршрутах общественного транспорта в Москве в 2020 году количество выбросы в воздух загрязняющих веществ уменьшилось на 400 тонн, сообщается на портале мэра столицы.

Замена одного дизельного автобуса на электробус позволяет улучшить экологию Москвы — сокращает выбросы углекислого газа в окружающую среду на 60,7 тонны в год.

Планируется, что в 2021 году с применением электробусов количество выбросов может сократиться на 60,2 тыс. тонн, а в 2022 году — на 85,7 тыс. тонн. Всего в столице по 42 маршрутам курсирует около 600 электробусов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первые электробусы в Москве появились в столице осенью 2018 года.

Читайте подробнее: В Москве на маршрут вышел 500-й электробус