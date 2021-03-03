Подгорица, , 09:22 — REGNUM Министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич Бойович сообщила, что она и группа экспертов института общественного здравоохранения выступают за введение локдауна по всей стране, то есть самых строгих мер по борьбе с эпидемией, но окончательное решение будет принято правительственным советом.

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Она отметила, что на данный момент у нее есть консенсус с экспертами института, что лучшим решением было бы ввести блокировку на определенный период времени с учетом нескольких факторов. По ее словам, у них интенсивные встречи и очень скоро они ждут решения.

«Вчера муниципалитет Улциня обратился к властям с просьбой о полной блокировке», — подтвердила министр.

На вопрос, что означает изоляция, которую она отстаивает вместе с экспертами, министр указала на введение строжайшего контроля при въезде в страну.

Таким образом изоляция потребует еще более строгих мер, чем те, которые действуют, — отметила министр.