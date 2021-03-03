Нью-Йорк, США, , 09:22 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили российский нападающий Павел Бучневич, а также форварды Алекси Лафренье и Крис Крайдер.

В составе «Баффало» точными бросками отметились нападающие Сэм Райнхарт и Тобиас Ридер.

В настоящее время «Рейнджерс» занимают шестое место в Восточном дивизионе, на счету команды 19 очков. «Баффало» идёт на восьмом месте с 15 очками.

Читайте также: Передача Гусева не спасла «Нью-Джерси» от поражения в матче с «Айлендерс»