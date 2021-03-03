Екатеринбург, , 09:45 — REGNUM Сроки проведения всемирного саммита спорта и бизнеса «СпортАккорд» в Екатеринбурге могут сдвинуть, сообщают СМИ.

Как передаёт издание Inside the Games, из-за пандемии COVID-19 мероприятие будет проходить не с 23 по 28 мая 2021 года, а в октябре 2021 года.

В свердловском департаменте информполитики заявили ИА «Уральский меридиан», что региональные власти не получали официального извещения о переносе сроков. «Также в правительстве региона поставили под сомнение информацию о том, что на саммит приедет президент России Владимир Путин», — передаёт издание.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года Путин выразил желание посетить саммит спорта и бизнеса «СпортАккорд» в Екатеринбурге.

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