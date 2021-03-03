Москва, , 09:20 — REGNUM В 2020 году объёмы несырьевого неэнергетического экспорта компаний Москвы выросли на 31%. Об этом 3 марта сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Он рассказал, что в прошлом году около четверти от всего объёма несырьевого неэнергетического экспорта России составили зарубежные поставки московских компаний — почти 40 млрд долларов.

«Объёмы экспорта столичных предприятий выросли на 31%», — написал мэр.

Продукция поставлялась в 183 страны, а крупнейшими покупателями, помимо традиционных партнёров из Белоруссии и Казахстана, стали клиенты из Китай, США, Германии и Японии.