Киев, , 09:47 — REGNUM Вакцину от COVID-19 производства китайской компании Sinovac могут поставить на Украину позже запланированного. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 2 марта в эфире телеканала «Украина 24».

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По его словам, первые 700 тыс. доз должны быть доставлены на Украину в течение 30 дней после регистрации препарата.

«Вакцина была зарегистрирована 6 февраля в Китае, то есть 6 марта они должны поставить на Украину. Я дал поручение, чтобы ситуацию выяснили у контрагента, но мне что-то подсказывает, что возможен перенос сроков», — рассказал министр.

Степанов добавил, что задерживается также поставка 117 тыс. доз вакцины от компании Pfizer, которую должны были привезти ещё в середине февраля.

Глава минздрава Украины также отметил, что в стране планируют вакцинировать всех медработников, независимо от их возраста и формы собственности больниц.

«Мы вакцинируем и медиков старше 60−65 лет», — подчеркнул Степанов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальная академия наук Украины (НАНУ) опубликовала результаты исследования, согласно которым на Украине скончались 89% пациентов с COVID-19, которые были подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

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