Москва, , 09:18 — REGNUM Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму заняться разработкой единого стандарта оказания гостиничных услуг по системе «всё включено». Об этом 3 марта сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что в настоящее время российские отели по-разному трактуют формат «все включено». В связи с этим ведомству поручили изменить действующие правила классификации отелей для устранения недопонимания.

Кроме того, Ростуризм должен проанализировать, насколько целесообразно внедрение данной системы в нацпроект по развитию туризма. Всего планируется выделить две категории — «всё включено» и «ультра всё включено».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), по итогам 2020 года поток иностранных туристов в Россию сократился на 93,4%. В 2021 году туроператоры не ожидают восстановления въездного турпотока.

В АТОР сообщили, что в 2020 году иностранцы совершили в Россию почти 9,7 млн визитов. При этом 96,5% всех въехавших в страну иностранцев — не туристы.

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