Богота, , 09:20 — REGNUM Возможностью приобретения российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» заинтересовались четыре частные колумбийские компании. Об этом 3 марта сообщил первый секретарь посольства России в Колумбии Леонид Сбойко.

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«Есть три колумбийских компании ‑ и четвертая находится в процессе подачи заявки, — которые хотят участвовать в процессе распространения вакцины «Спутник V» в Колумбии», — приводит его слова РИА Новости.

Также Сбойко уточнил, что такие попытки колумбийских компаний по распространению препарата от нового заболевания не исключают главную задачу российского посольства — сотрудничество с правительством Колумбии для того, чтобы обеспечить ввоз в страну препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 4,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее число стало составлять 2259599.