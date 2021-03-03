Афины , , 09:18 — REGNUM Греции необходимы перемены в экономике. Об этом заявил премьер-министр страны Кирьякос Мицотакис 2 марта, выступая на специальном онлайн-мероприятии «Инновационные греки».

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Премьер-министр Греции заявил, что пандемия коронавируса дала людям возможность изменить образ мышления; он привел в качестве примера цифровую трансформацию государственного сектора с помощью программы вакцинации, которая опирается на цифровую инфраструктуру. Масштабы этой цифровой трансформации отнюдь не малы, отметил он.

Ключом к ее достижению является доверие граждан к государству, которое Мицотакис назвал «величайшим социальным капиталом».

Кроме того, он призвал греческих ученых и специалистов, ищущих работу за рубежом, вернуться и отметил, что в таких случаях уже предоставляются налоговые льготы.

«Экономика Греции создаст рабочие места, которые будут соответствовать чаяниям этих людей», — отметил он.

Кроме того, в Греции уже существует система инновационных стартапов, и «молодые люди теперь видят, что предпринимательство-это не такая плохая концепция, как это было в прошлом», отметил он.

Пандемия коронавируса может стать возможностью для развития греческой инновационной экосистемы, подчеркнул Мицотакис.