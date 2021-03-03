Ньюарк, США, , 09:16 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Айлендерс» шайбы забросили нападающие Оливер Вальстрём и Андерс Ли.

У «Нью-Джерси» точным броском отметился Майлз Вуд, которому ассистировали российский нападающий Никита Гусев и белорусский форвард Егор Шарангович.

В настоящее время «Айлендерс» занимают второе место в Восточном дивизионе, на счету команды 28 очков. «Нью-Джерси» идёт на седьмом месте с 16 очками.

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