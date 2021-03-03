Гори, Грузия, , 09:15 — REGNUM Неизвестные в грузинском Гори в ночь на 3 марта совершили нападение на офис партии «Единое национальное движение» (ЕНД), основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об этом агентству «ИнтерпрессНьюс» рассказал член ЕНД Бадри Басишвили.

«Насколько я знаю, это было нападение, спланированное группой, участвовали несколько человек, — рассказал журналистам политик. — Это уже шестое нападение с 2012 года».

Басишвили рассказал, что в офисе разбили окна, а также повредили инвентарь. Правоохранители задержали нескольких подозреваемых. По мнению члена ЕНД, за нападением якобы стоит руководство правящей партии «Грузинская мечта».

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля был арестован обвиняемый в организации беспорядков в Тбилиси председатель ЕНД Ника Мелия, ситуация усугубилась. Оппозиция постоянно проводит акции протеста.

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