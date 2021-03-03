Кызыл, , 09:13 — REGNUM Учёные Томского государственного университета совместно со специалистами Эрмитажа обследовали с воздуха территорию «Долины царей» в Туве. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе учебного заведения, это позволило обнаружить многие объекты, недоступные для фиксации с земли.

По словам завкафедрой антропологии и этнологии ТГУ Ольги Зайцевой, исследования стали крупнейшими по документации археологических объектов с помощью БПЛА. Аппаратом «Геоскан-201» было сделано более 20 тыс. снимков территории площадью 200 кв. км. В результате удалось картографировать 1 тыс. археологических объектов, в том числе распаханных курганов, из которых известны были 265.

«После обнаружения соответствующих аномалий на съемке с беспилотника необходимо провести непосредственный осмотр на местности, чтобы удостовериться, действительно ли обнаруженные структуры являются археологическими объектами», — отметил сотрудник лаборатории «Артефакт» Михаил Вавулин.

По его словам, обследование этой территории без разведки с воздуха заняло бы годы. Как отмечается, в Турано-Уюкской котловине расположены сотни могильных курганов ранних кочевников, благодаря чему местность получила название «Долина царей».