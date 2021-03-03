Москва, , 09:11 — REGNUM Законопроект о максимальном повышении по перерасчету пенсий для работающих пенсионеров внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.

«По действующим нормативам максимальный «прирост» страховой пенсии составит лишь 3 балла в год вместо максимума в 10 баллов при обычном исчислении индивидуального пенсионного коэффициента», — отметил один из авторов депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Парламентарии предлагают на уровне закона закрепить максимальный балл при перерасчете пенсий — в 10 баллов.

Ежегодно 1 августа происходит перерасчёт страховой пенсии для работающих пенсионеров. Пенсии, согласно действующим правилам, вырастут на 296 рублей. Если закон будет принят, повышение составит около 988 рублей.

Работающие пенсионеры с 2016 года лишены индексации пенсий.

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