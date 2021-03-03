Бугуруслан, Оренбургская область, , 09:10 — REGNUM В городе Бугуруслане в «снежном плену» оказался автомобиль скорой помощи с пациентом, сообщает ГУ МЧС по региону.

Пожарная машина эвакуирует автомобиль скорой помощи с заснеженной дороги 56.mchs.gov.ru

Инцидент произошел вечером 2 марта на перекрестке улиц Октябрьская и Победная. На место выезжали сотрудники пожарно-спасательной части. С помощью спецмашины пожарных проведена операция по вызволенною медицинского автомобиля из снежного затора.

Эвакуация машины прошла успешно. Пациент, которому требовалась неотложная госпитализация, доставлен в медучреждение.

Напомним, на территории Оренбургской области бушует метель, идут снегопады. Ряд трасс из-за неблагоприятных погодных условий закрыты.

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