Бугуруслан, Оренбургская область, 3 марта, 2021, 09:10 — ИА Регнум. В городе Бугуруслане в «снежном плену» оказался автомобиль скорой помощи с пациентом, сообщает ГУ МЧС по региону.

56.mchs.gov.ru Пожарная машина эвакуирует автомобиль скорой помощи с заснеженной дороги

Инцидент произошел вечером 2 марта на перекрестке улиц Октябрьская и Победная. На место выезжали сотрудники пожарно-спасательной части. С помощью спецмашины пожарных проведена операция по вызволенною медицинского автомобиля из снежного затора.

Эвакуация машины прошла успешно. Пациент, которому требовалась неотложная госпитализация, доставлен в медучреждение.

Напомним, на территории Оренбургской области бушует метель, идут снегопады. Ряд трасс из-за неблагоприятных погодных условий закрыты.