Челябинск, , 09:10 — REGNUM В Челябинской области снова отмечаются метели. Об этом сообщает региональный миндортранс.

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По данным ведомства, она наблюдается в Варненском, Карталинском и Кизильском районах. Также непогода возможна 5−7 марта на юге региона. Водителей призывают воздержаться от дальних поездок и следить за новостями о возможном перекрыти дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, метель бушевала на Южном Урале на прошлой неделе. На дорогах застряли сотни машин и тысячи людей. Порядка 30 тыс. человек лишились электричества, а некоторые — отопления.