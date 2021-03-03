Москва, , 09:09 — REGNUM Из России в Узбекистан отправилась третья группа учителей русского языка — общее число российских педагогов в школах республики достигло 100 человек, сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РФ.

В Узбекистан прибудет 12 учителей, аспирантов и магистрантов педагогических вузов из Благовещенска, Хабаровска, Томска, Иркутска, Майкопа, Тюмени, Москвы и Санкт-Петербурга.

В рамках проекта «Класс!», реализуемого Министерством просвещения России и министерством народного образования Узбекистана, с марта по июнь 2021 года российские учителя апробируют новую образовательную программу.

Перед отправкой в Узбекистан все учителя прошли подготовку в Российском государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что число российских учителей в школах Узбекистана планируется довести до 1 тыс. человек.

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