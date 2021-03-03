Сургут, Югра, , 09:08 — REGNUM Сургут (ХМАО) вошёл в десятку городов, популярных у туристов-одиночек. Рейтинг составил сервис бронирования жилья TVIL.RU.

Отмечается, что в 2021 году наблюдается рост одиночного туризма на 46%. Самыми популярными городами для индивидуальных путешествий стали по ранжиру Севастополь, Симферополь, Анапа, Санкт-Петербург, Подольск, Казань, Кисловодск, Калининград, Сургут и Петрозаводск. В одиночку в основном путешествуют женщины (более 60%).

Туристы-одиночки бронируют жильё в среднем до десяти ночей и тратят на отели от 1,2 до 2,1 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдых для одиночек обходится в Казани — 1170 рублей за ночь, дороже — в Сургуте, где ночь в отеле обойдётся в среднем в 2063 рубля.