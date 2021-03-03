Уфа, , 09:11 — REGNUM Несколько центральных улиц намерены реконструировать в Уфе для создания транспортного коридора, который будет соединять микрорайон Зелёная роща с центром города. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Сообщается, что строительные работы планируют начать в текущем году. Рабочие начнут реконструировать ул. Рабкоров. При этом работы на ул. Академика Ураксина и ул. Высотной планируются начать в следующем году. Эти проекты уже прошли экспертизу.

Отмечается, в 2021 году специалисты начнут проектировать участок ул. Айская от улицы Менделеева до проспекта Салавата Юлаева.

«Новые улицы позволят укрепить широтные связи в транспортной инфраструктуре города и, по словам руководителя республики Радия Хабирова, станут для уфимцев настоящей «дорогой жизни», — сообщает пресс-служба ведомства.

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