Ярославль, 3 марта, 2021, 09:06 — ИА Регнум. В Ярославле городские власти привлекают к уборке города муниципальные предприятия, общественность, различные другие структуры. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уборка на проспекте Октября

Как ранее сообщало ИА REGNUM, этой зимой в городе сложилась критическая ситуация с уборкой. Мэрия пытается справиться с волной возмущения горожан. Так, 2 марта на уборку остановок на Ленинградском проспекте вышли сотрудники АО «Яргорэлектротранс», принадлежащего мэрии. Об этом сообщает официальный сайт городской администрации.

«Также у нас организовался небольшой молодёжный десант. Молодые ребята по первому зову пришли нам на помощь. Очень приятно, что есть люди в Дзержинском районе, которые откликнулись на наш призыв. Мы обеспечили их необходимым инвентарём», — рассказала глава территориальной администрации Дзержинского района Екатерина Мусинова.

К очистке остановок подключились и спортсмены. Управление по физической культуре и спорту мэрии задействовало более 20 человек. Фотографии на уборке снега почти ежедневно публикуют и депутаты муниципалитета.

По сведениям источников ИА REGNUM, к уборке привлечены практически все муниципальные предприятия, которые располагают людьми, техникой или финансовыми возможностями для аренды.

2 марта на проспекте Октября за уборкой были замечены люди в военной форме. Территорию около управления МЧС по Ярославской области очищали сотрудники этого ведомства.

Несмотря на все эти усилия, кардинального перелома в уборке городским властям добиться пока не удалось. Обычные тракторы не могут заменить отсутствующую специализированную технику, а привлечённые любители — профессиональных дворников. Не вывезенный вовремя с улиц снег тает, превращаясь в лужи и лёд, убрать которые значительно сложнее. Поток негативных комментариев горожан в социальных сетях не уменьшается.