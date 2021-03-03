Джакарта, , 09:05 — REGNUM Правительство Индонезии вакцинировало 1 935 478 медицинских работников в стране, сообщает Antara.

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Основываясь на данных целевой группы по борьбе с COVID-19 в Джакарте, можно видеть, что это число было получено после вакцинации за сутки 214 955 медицинских работников.

Из общего числа 1 935 478 медицинских работников 1 047 288 из них была введена вторая доза препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство человеческого развития и культуры Индонезии рассмотрит возможность возобновления занятий в школах, начиная с апреля 2021 года.

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