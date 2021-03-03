Сеул, , 09:08 — REGNUM Министр обороны Южной Кореи Со Ук провел личную встречу с послом ЕС в Южной Корее Марией Кастильо Фернандес, с которой обсудил пути укрепления сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны.

По их словам, участники встречи обсудили вопросы активизации сотрудничества в сфере безопасности, включая в совместной борьбе с пиратством у побережья Сомали, а также проведение встречи Южная Корея — ЕС по вопросам обороны и безопасности.

Стороны также обсудили ситуацию на Корейском полуострове и в регионе. В свою очередь посол ЕС в Южной Корее пообещала сделать все возможное, чтобы помочь установить мир в регионе.

Министр Со Ук пригласил представителей Евросоюза принять участие в ежегодном «Сеульском оборонном диалоге» (SDD), а также в министерской конференции ООН по поддержанию мира, которые состоятся во второй половине 2021 года.