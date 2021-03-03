Москва, , 09:03 — REGNUM В Москве 3 марта температурный фон вернётся к нормальным значениям, сообщает центр «Фобос».

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По данным синоптиков, в столице маловероятны существенные осадки, а из-а облаков покажется солнце. В Москве будет облачно с прояснениями. Воздух прогреется до трёх градусов тепла, в Подмосковье — до четырёх градусов выше нуля. Скорость ветра будет достигать девяти метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, похолодание с температурой воздуха на два-восемь градусов ниже нормы ожидается в Москве и северо-западных регионах России в выходные дни — с 6 по 8 марта.