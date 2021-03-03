Екатеринбург, , 09:09 — REGNUM В Екатеринбурге карета скорой помощи врезалась в легковой автомобиль, сообщили очевидцы происшествия журналистам.

Инцидент произошёл вечером 2 марта 2021 года в северной части города, на перекрёстке улиц Баумана и Бабушкина. Медики в момент аварии везли пациента.

«Скорая влетела в легковушку, ехала с маяками», — цитирует очевидца портал «Е1».

После ДТП на место происшествия прибыла вторая машина скорой, куда перенесли пациента. В ГИБДД журналистам ответили, что пострадавших в ходе аварии нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в полиции отметили, что большая часть ДТП в Свердловской области происходит на плохо убранных от снега дорогах.

Читайте ранее в этом сюжете: На трассе Екатеринбург — Челябинск устраняют последствия крупного ДТП