Киев, 3 марта 2021, 09:04 — REGNUM Министр внутренних дел Арсен Аваков высказался против легализации короткоствольного огнестрельного оружия и марихуаны в стране. Об этом он заявил 2 марта в интервью журналисту Дмитрию Гордону. Видеозапись интервью опубликована на Youtube-канале журналиста.
Аваков рассказал, что власти некоторых стран, легализовавших марихуану, сожалеют о данном решении. По его мнению, марихуана не спасёт экономику Украины.
Министр также отметил, что поддерживает владение охотничьим и спортивным оружием гражданами Украины.
Напомним, ранее Аваков заявил, что не хочет «отдавать» России русский язык. Он уверен, что украинские телеканалы, вещающие на русском языке, были бы востребованы за границей.
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