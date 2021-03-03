Киев, , 09:04 — REGNUM Министр внутренних дел Арсен Аваков высказался против легализации короткоствольного огнестрельного оружия и марихуаны в стране. Об этом он заявил 2 марта в интервью журналисту Дмитрию Гордону. Видеозапись интервью опубликована на Youtube-канале журналиста.

«Я не против того, чтобы каннабиноиды выдавались по рецепту… Но я категорически против, чтобы разрешить выращивать марихуану в горшочке на подоконнике и при необходимости покуривать. Потому что марихуана — это открытая дорога к более тяжёлым наркотикам», — сказал он.

Аваков рассказал, что власти некоторых стран, легализовавших марихуану, сожалеют о данном решении. По его мнению, марихуана не спасёт экономику Украины.

Министр также отметил, что поддерживает владение охотничьим и спортивным оружием гражданами Украины.

«Что касается короткоствольного оружия — им должны обладать исключительно работники правоохранительных органов», — подытожил он.

Напомним, ранее Аваков заявил, что не хочет «отдавать» России русский язык. Он уверен, что украинские телеканалы, вещающие на русском языке, были бы востребованы за границей.

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