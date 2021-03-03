Михайловский район, Амурская область, , 09:05 — REGNUM Пользователи соцсетей в Амурской области обсуждают видео, снятое в школе села Поярково в Михайловском районе. На кадрах ученик выражается нецензурно, хватает стул и бросает его в сторону учительского стола.

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Знакомые с ситуацией амурчане, пишут, что инцендент произошел в шестом классе на уроке труда ещё 24 февраля. Но автор видео разместил его в сети не сразу.

Изначально обсуждалось, что мальчик кинул стул в учителя, но позже выяснилось, что конфликт был между учениками. Учитель пытался остановить ребёнка. Физически никто не пострадал.

В школе идёт проверка, в кабинете установили камеру наблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Барун-Хемчикского района Тувы начала проверку по факту поножовщины в школе села Шекпээр.