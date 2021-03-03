Пермь, , 09:00 — REGNUM В Перми ищут школы, которые станут площадками для съемок художественного фильма, об этом в Instagram сообщил временно исполняющий полномочия главы города Алексей Дёмкин.

«Пермская кинокомиссия начала отбор локаций для съёмок нового фильма об Иване Семёнове. Обратилась к нам за помощью в подборе мест для съемок. В результате предварительно было отобрано 10 пермских школ, затем из них выберут подходящие. Хорошая новость с точки зрения продвижения нашего образования на всероссийском уровне», — отметил градоначальник.

Планируется, что съёмки фильма по мотивам повести о второгоднике и второкласснике Иване Семёнове под рабочим названием «Многотрудная жизнь второгодника Семёнова» пройдут в Перми летом 2021 года. Режиссёром картины станет пермяк Антон Богданов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, фильм прошел первый этап отбора на получение субсидий из бюджета Пермского края на возмещение части затрат кинокомпаниям, которые снимают российские фильмы на территории региона.

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