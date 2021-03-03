Мухоршибирский район, Бурятия, , 08:59 — REGNUM В Мухоршибирском районе Бурятии 10-летний ребёнок выстрелил из ружья в своего 8-летнего друга. Инцидент произошёл в частном доме 2 марта, передаёт портал «Байкал-Daily».

Известно, что дети находились в гостях у родственницы одного из них. В ходе игры мальчик с помощью железной ручки для сковороды вскрыл находившийся в квартире сейф и вытащил оттуда ружьё 12 калибра. Вставив в него патроны 16 калибра он сделал три выстрела в друга. Первые два дали осечку.

«Поскольку патроны были большего калибра, сила выстрела оказалась сниженной», — отмечают журналисты.

Пострадавшего доставили в районную больницу с ранением правой подмышечной впадины. Позже его увезли в медицинское учреждение в столицу республики Улан-Удэ.

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