Москва, , 08:56 — REGNUM В Москве в кинотеатре «Салют» в Международный день состоится открытие киноклуба «8 Марта». Встречи киноклуба о современном женском кинематографе планируют проводить два раза в месяц, сообщается на портале мэра столицы.

Также ко дню 8 марта сеть кино театров «Москино» покажет современные отечественные и зарубежные киноленты о женщинах и фильмы из классики советского кинематографа.

Зрители увидят такие фильмы как «Девчата», «Начало», «Три тополя на Плющихе». «Карнавал», фильм «Девушка, подающая надежды» и др. Сеансы фильмов, посвященных женщинам, пройдут с 5 по 13 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, к 8 марта музеи Москвы подготовили праздничную познавательно-развлекательную программу.

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