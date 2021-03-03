Барнаул, , 08:55 — REGNUM В Барнауле до сих пор устраняют последствия мощного снегопада, накрывшего столицу Алтайского края 1 марта. Как сообщает сегодня, 3 марта, пресс-центр городской мэрии, в ночь со 2 на 3 марта с дорожники вывезли 2558 кубометров снега.

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В настоящее время на дорогах работает до 84 единиц техники, из них шесть привлекли от сторонних организаций. Кроме того, 102 дворника и 38 грузчиков вручную очищают подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае после бурана наступило затишье: 3 марта в регионе сняли все ранее введенные ограничения движения.

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