Джакарта, , 08:53 — REGNUM Ведущая мировая газовая компания Linde Group инвестирует два миллиона долларов США в расширение производства в районе Богора (Индонезия), сообщает Antara.

«Эти инвестиции подтверждают нашу приверженность не только обрабатывающей промышленности Индонезии, но и общему экономическому росту страны», — заявил глава индонезийского филиала компании Linde Маркус Тан.

Завод спроектирован с возможностью увеличения производства для удовлетворения растущего спроса на азот в будущем.

Новый завод будет интегрирован в систему удаленного операционного центра, подключенную через удаленный сетевой доступ. Сотрудники могут контролировать системы и оборудование на 108 заводах Linde, расположенных в странах АСЕАН, Южной Азии и Южно-Тихоокеанского региона. Таким образом компании могут снизить эксплуатационные расходы, оптимизировать ресурсы и сократить время простоя.

Напомним, Linde Group — это ведущая мировая газовая и инжиниринговая компания с объемом продаж 27 млрд долларов США в 2020 году.