Москва, , 08:50 — REGNUM Жители России назвали самые частыми неприятными инцидентами в рабочих видеоконференциях на «удалёнке». Об этом сообщает сервис по поиску работы Superjob.

Отмечается, что 13% опрошенных признались, что допускали проколы на видеоконференциях или наблюдали их у коллег.

Так, среди наиболее частых нештатных ситуаций, опрошенные назвали использование мата, отсутствие дресс-кода либо домашнюю обстановку на заднем фоне.

Кроме того, респонденты забывали выключить микрофон или камеру, а также путали имена коллег или руководителей и допускали неграмотную речь, передает ТАСС.

Опрос проводился с 8 по 19 февраля 2021 года во регионах России. В нём приняли участие свыше 1,6 тыс. граждан старше 18 лет, участвовавших в видеоконференциях на работе.

Как сообщало ИА REGNUM, в пандемию до 90% компаний перешли на удаленный формат, а сегодня большинство работодателей (до 70%) предлагают гибридный формат с присутствием в офисе 1−3 дня в неделю. Как следствие, многие работодатели сокращают расходы на содержание офисов и переходят на аренду коворкингов и более скромных площадей. К такому выводу пришли аналитики одного из консалтинговых агентств в РФ с кадровой экспертизой в IT&Digital по итогам исследования о влиянии пандемии на сферу рекрутинга

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