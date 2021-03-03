Москва, , 08:50 — REGNUM Рамочный законопроект о школьной медицине разработали депутаты комитета Госдумы по охране здоровья, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.

«Документ достаточно рамочный: он говорит о необходимости проведения мероприятий по охране здоровья обучающихся, требует обеспечить для них в случае необходимости особые условия — но в силу этой рамочности есть и недостатки», — отметил депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») в соцсетях.

Главным недостатком парламентарий назвал требование к родителям оповещать школу об особенностях здоровья ребенка. Здесь возникает вопрос о том, все ли семьи готовы на это и как предполагается контролировать эту обязательность, указал депутат.

Второй недостаток — слишком общие формулировки.

Законопроект поддержан правительством РФ.