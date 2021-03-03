Барнаул, , 08:49 — REGNUM В Алтайском крае после бурана наступило затишье. Как сообщает сегодня, 3 марта, краевое министерство транспорта, в связи с улучшением погоды и стабилизацией ситуации на местных и федеральных трассах в Алтайском крае сняли все ранее введенные ограничения движения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодные аномалии охватили Россию и мир: что происходит — трансляция»

На данный момент полностью открыто движение на автодорогах Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — граница с Новосибирской областью и Поспелиха — Курья — Третьяково — граница с Республикой Казахстан.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае продолжают устранять последствия снежной бури, которая накрыла регион 1 марта. Накануне были закрыты три региональные трассы.

Читайте также: На Алтае после метели остаются закрытыми три региональные трассы