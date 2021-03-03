Медногорск, Оренбургская область, , 08:49 — REGNUM В Оренбургской области из-за сильной метели и плохой видимости закрыта трасса Каменноозерное — Медногорск на участке 177−184 км, сообщает Главное управление дорожного движения региона.

Автодорога перекрыта с 02:30 по местному времени (00:30 мск) 3 марта. Ожидалось, что движение транспорта возобновят утром в 09:00. Однако из-за непрекращающегося ненастья ограничение пришлось продлить. Планируется, что дорогу откроют в 12:00.

Кроме того, ограничение введено на трассе федерального значения М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (Оренбург-Орск-Подъезд к пункту пропуска «Орск») км 170+000 (н.п. Краснощеково) — км 260+000 (н.п. Гай) в Оренбургской области.

В Оренбуржье 3 марта идет мокрый снег, властвует метель. Порывы ветра в восточной части региона, согласно метеопрогнозу, могут достигать 20 метров в секунду.