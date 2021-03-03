Вашингтон, , 08:59 — REGNUM Полиция американского Капитолия намерена усилить меры безопасности из-за возможных провокаций 4 марта. Информацией об угрозах располагает разведка, говорится в заявлении полиции на официальной странице в Twitter.

«Управлению известно о разведданных, касающихся 4 марта, [мы] продолжаем работать с нашими партнерами из правоохранительных органов», — отмечено в сообщении.

В полиции проинформировали об «укомплектовании личного состава на несколько дней».

В феврале телеканал CNN сообщал, что полиция Капитолия считает необходимым присутствие 4,9 тыс. бойцов Национальной гвардии США в Вашингтоне до 12 марта. В силовом ведомстве опасаются возможных беспорядков с участием сторонников бывшего президента Дональда Трампа.

В США до 1933 года инаугурация президента проходила именно 4 марта, потому власти опасаются провокаций со стороны тех, кто не согласен с итогами последних выборов главы государства.