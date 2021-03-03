Уфа, , 08:49 — REGNUM Три человека пострадали в результате столкновения нескольких автомобилей на трассе в Башкирии. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Сообщается, что вечером 2 марта автомобиль «Nissan Almera», за рулем которого находился 18-летний мужчина, следовал по автотрассе Уфа — Оренбург во время сильного снегопада.

По предварительной версии, на 70 км этой автодороги машина столкнулась с грузовым автомобилем «Skania», который ехал в попутном направлении. После этого легковушка столкнулась с попутным грузовиком «ГАЗон Next».

Отмечается, что в этом ДТП пострадали три пассажира «Nissan» (24-летняя девушка, а также жители Уфы 25-и и 26-и лет). Их доставили в медучреждение.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что водитель легковушки имеет небольшой стаж вождения, при этом за минувший год был привлечен к административной ответственности 54 раза. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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