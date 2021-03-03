Даллас, США, , 08:47 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Тампы» шайбы забросили нападающие Ондржей Палат и Янни Гурд.

Российский вратарь Андрей Василевский сыграл «на ноль», отразив 28 бросков по своим воротам. Для него это третий «сухой» матч подряд. При этом он не пропускает уже на протяжении 200 минут 45 секунд.

В настоящее время «Тампа» занимает первое место в Центральном дивизионе, на счету команды 31 очко. «Даллас» идёт на восьмом месте с 16 очками.

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