Рим, , 08:47 — REGNUM За последние сутки на территории Италии было выявлено свыше 17 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 марта сообщает министерство здравоохранения страны.

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По данным министерства, за минувшие 24 часа в стране выявили 17 083 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 2 955 434.

Также сообщается, что за это же время в Италии от COVID-19 скончались 343 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 98 288.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 447 660 человек прошли вакцинацию от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Италии за сутки было выявлено 13 106 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.